Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 16:30

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’ AD ECCEZZIONE

DELLA SALARIA DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA TENUTA DI SANTA COLOMBA E MONTERONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

NEI GIORNI 23 E 24 per l’intera giornata, la circolazione della linea B della metropolitana sarà interrotta tra Castro Pretorio e Laurentina. L’interruzione è necessaria per lo svolgimento de lavori di realizzazione del nodo di interscambio tra metro B e C a Colosseo. Circolazione regolare tra Castro Pretorio e Rebibbia/Ionio

Al posto dei treni potrà essere utilizzata la linea bus sostitutiva MB.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

