Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN CARREGGAITA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA
RESTIAMO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
SULLA VIANETTUNENSE TRAFFICO INTENSO A PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL 25 MAGGIO E FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral