Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 17:15

di - 22 Maggio 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN CARREGGAITA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E APPIA
    RESTIAMO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
    SULLA VIANETTUNENSE TRAFFICO INTENSO A PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL 25 MAGGIO E FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
    NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
    RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA.
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

    INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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