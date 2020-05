Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA APPIA

SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST

SULLA VIA NETTUNENSE CODE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL 25 MAGGIO E FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral