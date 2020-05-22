Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 18:15

di - 22 Maggio 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA ARDEATINA
    SULLA VIA AURELIA CODE TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
    SULLA VIA NETTUNENSE TTRAFFICO INTENSO ALTEZZA PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
    NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
    RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA.
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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