Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 18:45

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA

RESTIAMO SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

CODE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

NEI GIORNI 23 E 24 per l’intera giornata, la circolazione della linea B della metropolitana sarà interrotta tra Castro Pretorio e Laurentina. L’interruzione è necessaria per lo svolgimento de lavori di realizzazione del nodo di interscambio tra metro B e C a Colosseo. Circolazione regolare tra Castro Pretorio e Rebibbia/Ionio

Al posto dei treni potrà essere utilizzata la linea bus sostitutiva MB.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

