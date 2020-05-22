Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2020 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA
SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANO E FINOCCHIO
SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI FINO A DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DELLA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA DALLE ORE 21 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.
RESTERÀ REGOLARE LA TRATTA PIRAMIDE/ACILIA.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE, VI RICORDIAMO CHE PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA ALESSANDRO CECATI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral