Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2021 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2021 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO
APRIAMO CON GLI IN INCIDENTI
SULLA A24 ROMA TERAMO CODE IN DIREZIONE ROMA TRA SETTECAMINI E IL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE
SEMPRE SULLA A24 ROMA TERAMO, PER LAVORI, SI SEGNALANO CODE PER UN KM TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INVECE NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
CAMBIAMO ARGOMENTO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DALLO SCORSO 15 MAGGIO SONO DI NUOVO ATTIVE LE DUE LINEE BUS DEL LITORALE LA 07 E LA 062.
IL SERVIZIO, RIATTIVATO IN VISTA DEL RITORNO DELLA STAGIONE BALNEARE, E’ DISPONIBILE TUTTI I SABATI E I FESTIVI.
TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral