Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2021 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO

APRIAMO CON GLI IN INCIDENTI

SULLA A24 ROMA TERAMO CODE IN DIREZIONE ROMA TRA SETTECAMINI E IL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE

SEMPRE SULLA A24 ROMA TERAMO, PER LAVORI, SI SEGNALANO CODE PER UN KM TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INVECE NEL TRATTO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

CAMBIAMO ARGOMENTO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

DALLO SCORSO 15 MAGGIO SONO DI NUOVO ATTIVE LE DUE LINEE BUS DEL LITORALE LA 07 E LA 062.

IL SERVIZIO, RIATTIVATO IN VISTA DEL RITORNO DELLA STAGIONE BALNEARE, E’ DISPONIBILE TUTTI I SABATI E I FESTIVI.

