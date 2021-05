Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2021 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

ANCORA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI LATINA, ALTEZZA BORGO ISONZO, NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE SULLA PONTINA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, SI STA IN FILA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE

DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E PONTINA

IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO CON LA ROMA-FIUMICINO E PONTINA

PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST

IN USCITA DA ROMA, SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA

A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA, FORTI RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

A SUD SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE IN DIREZIONE OSTIA ALTEZZA MALAFEDE

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, SULLA A24 ROMA-TERAMO SI SEGNALANO CODE PER DUE KM TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO

SITUAZIONE ANALOGA SULLA A12 ROMA-TARQUINIA DOVE ANCHE QUI SI STA IN CODA PER DUE KM TRA SANTASEVERA E CIVITAVECCHIA SUD IN DIREZIONE NORD

CAMBIAMO ARGOMENTO

AD OSTIA, NELLA GIORNATA DI DOMANI 23 MAGGIO, A PARTIRE DALLE ORE 7 SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVAREVOLUTION ROME SPORT.

