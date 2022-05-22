Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
COMPRESO IL RACCORDO ANULARE
AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITÀ DA SEGNALARE
SPOSTAMENTI FAVORITI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE
SULLE AUTOSTRADE
CHE NON POTRANNO CIRCOLARE A PARTIRE DALLE 9.00 E FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
ANCHE OGGI ATTIVI I LAVORI CHE STANNO INTERESSANDO LA METRO B, CON SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA
TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “TU FAI LA DIFFERENZA”
Servizio fornito da Astral