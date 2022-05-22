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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 08:30

di - 22 Maggio 2022 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
    SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    COMPRESO IL RACCORDO ANULARE
    AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITÀ DA SEGNALARE

    SPOSTAMENTI FAVORITI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE
    SULLE AUTOSTRADE
    CHE NON POTRANNO CIRCOLARE A PARTIRE DALLE 9.00 E FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    ANCHE OGGI ATTIVI I LAVORI CHE STANNO INTERESSANDO LA METRO B, CON SERVIZIO SOSTITUITO DA BUS NAVETTA
    TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA
    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “TU FAI LA DIFFERENZA”
    Servizio fornito da Astral

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