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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 09:30

di - 22 Maggio 2022 - 9:30

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    VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 9.20 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO ANULARE
    AD ECCEZIONE DELLE CONSUETE CODE SULLA VIA PONTINA
    RICORDIAMO PER CANTIERI ATTIVI
    TRA MOSTACCIANO E CASTEL DI DECIMA
    IN DIREZIONE DI LATINA
    ALTRE CODE PER TRAFFICO RALLENTATO
    SULLA VIA AURELIA
    ALTEZZA ARANOVA IN DIREZIONE DI LADISPOLI
    A ROMA
    IN CORSO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA RINCORRIAMO
    ATTIVA LA CHIUSURA MOMENTANEAMENTE DEL TRANSITO VEICOLARE PER IL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI
    LA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO
    NEL TRATTO COMPRESO
    TRA VIA DEL CIRCUITO E VIA ALESSANDRO GERALDINI
    INOLTRE SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA
    INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE LA TRATTA DELLA METRO B E DELLA METRO B1, AL FINE DI CONSENTIRE DEI LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON LA METRO C, RESTERA’ CHIUSA PER TUTTO IL GIORNO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    LAVORI PROGRAMMATI NEI FINE SETTIMANA
    DI MAGGIO E GIUGNO PER QUESTA E ALTRE NOTIZIE SEGUITECI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E TELEGRAM

    DA MARCO CILUFFO E LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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