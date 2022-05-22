Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 9.20 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO ANULARE
AD ECCEZIONE DELLE CONSUETE CODE SULLA VIA PONTINA
RICORDIAMO PER CANTIERI ATTIVI
TRA MOSTACCIANO E CASTEL DI DECIMA
IN DIREZIONE DI LATINA
ALTRE CODE PER TRAFFICO RALLENTATO
SULLA VIA AURELIA
ALTEZZA ARANOVA IN DIREZIONE DI LADISPOLI
A ROMA
IN CORSO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA RINCORRIAMO
ATTIVA LA CHIUSURA MOMENTANEAMENTE DEL TRANSITO VEICOLARE PER IL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI
LA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO
NEL TRATTO COMPRESO
TRA VIA DEL CIRCUITO E VIA ALESSANDRO GERALDINI
INOLTRE SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE LA TRATTA DELLA METRO B E DELLA METRO B1, AL FINE DI CONSENTIRE DEI LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON LA METRO C, RESTERA’ CHIUSA PER TUTTO IL GIORNO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
LAVORI PROGRAMMATI NEI FINE SETTIMANA
DI MAGGIO E GIUGNO PER QUESTA E ALTRE NOTIZIE SEGUITECI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E TELEGRAM
DA MARCO CILUFFO E LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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