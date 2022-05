Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 9.20 MARCO CILUFFO

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO ANULARE

AD ECCEZIONE DELLE CONSUETE CODE SULLA VIA PONTINA

RICORDIAMO PER CANTIERI ATTIVI

TRA MOSTACCIANO E CASTEL DI DECIMA

IN DIREZIONE DI LATINA

ALTRE CODE PER TRAFFICO RALLENTATO

SULLA VIA AURELIA

ALTEZZA ARANOVA IN DIREZIONE DI LADISPOLI

A ROMA

IN CORSO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA RINCORRIAMO

ATTIVA LA CHIUSURA MOMENTANEAMENTE DEL TRANSITO VEICOLARE PER IL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI

LA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO

NEL TRATTO COMPRESO

TRA VIA DEL CIRCUITO E VIA ALESSANDRO GERALDINI

INOLTRE SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE LA TRATTA DELLA METRO B E DELLA METRO B1, AL FINE DI CONSENTIRE DEI LAVORI DI INTERCONNESSIONE CON LA METRO C, RESTERA’ CHIUSA PER TUTTO IL GIORNO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

LAVORI PROGRAMMATI NEI FINE SETTIMANA

DI MAGGIO E GIUGNO PER QUESTA E ALTRE NOTIZIE SEGUITECI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL E TELEGRAM

