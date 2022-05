Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI

ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; IN CORRISPONDENZA DEL CANTIERE ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

SULLA ROMA FIUMICINO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN COMPLANARE TRA FIERA DI ROMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

RESTANDO IN ZONA, IN VIA DELLA MAGLIANA, SEMPRE NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE, CODE NELLE DUE DIREZIONI PER UN VEICOLO IN FIAMME; È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SI CONSIGLIA DUNQUE LA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA. POSSIBILI RITARDI O DEVIAZIONI PER LA LINEA BUS 023.

LE ALTRE NOTIZIE

DALLE 16.30 A ROMA, PROCESSIONE DA PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE A VIA URBANA. CIRCA 800 PERSONE SI MUOVERANNO LUNGO VIA LIBERIANA, VIA CAVOUR, FINO AD ARRIVARE A PIAZZA DELLA SUBURRA E VIA URBANA.

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

NELL’AMBITO DEI LAVORI CHE STANNO INTERESSANDO LA METRO B, RICORDIAMO CHE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA CI SONO I BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.

