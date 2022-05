Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 22 MAGGIO 2022 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI

SULLA A12 ROMA TARQUINIA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE ROMA.

ANCORA GROSSI DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA

PER UN INCIDENTE TRA TRE VEICOLI AVVENUTO AL KM 9+000, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LE RUGHE E FORMELLO VERSO ROMA.

SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE PER LAVORI TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

SEMPRE SULLA A1, CODE ANCHE NEL TRATTO ROMA NAPOLI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, SEMPRE VERSO ROMA.

CODE POI SULLA A24 ROMA TERAMO TRA IL BIVIO PER LA A1 E LA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

ANCORA TRAFFICATA L’AURELIA, CODE A TRATTI TRA PALIDORO E MALAGROTTA, ANCHE INQ UESTO CASO VERSO IL RACCORDO.

UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE

PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DELLE STRUTTURE CHE OSPITERANNO LA PARATA MILITARE DEL 2 GIUGNO, QUESTA NOTTE, DA MEZZANOTTE E TRENTA FINO ALLE 5.30, VIA DEI FORI IMPERIALI RESTERÀ CHIUSA ANCHE AI BUS. SARÀ DEVIATA LA LINEA NMB. TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE ANCHE ALCUNE FERMATE. IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE, DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO ATTIVE LE LINEE S13 SAXA RUBRA TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE DI ASTRAL SPA. DETTAGLI SU PERCORSI E ORARI, COME SEMPRE, SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

