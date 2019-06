Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TUTTO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’

IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA

LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI

E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO CON LA LINEA MA10

INOLTRE, RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI

LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE NON SARÀ ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI/GIOLITTI

E PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA ANCHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

BUS AL POSTO DEI TRENI, TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGINA DI

REGOLARE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI,

AL FINE DI ALLEGGERIRE I DISAGI PER GLI UTENTI I LAVORI VERRANNO ESEGUITI SU DETERMINATE TRATTE DELLA LINEA A

NEI SOLI FINE SETTIMANA DALL’8 GIUGNO AL 21 LUGLIO

POI A PARTIRE DAL 4 AGOSTO, I LAVORI AVRANNO AD OGGETTO TRATTE PIÙ LUNGHE CON UN’INTERRUZIONE FINO AL 25 AGOSTO SUL PERCORSO INTERESSATO

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral