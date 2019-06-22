Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 08:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE E’ INDICATA SCORREVOLE, AL MOMENTO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA PONTINA, ALLA’LTEZZA DI VI AAPRILIANA, IN DIREZIONE LATINA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO MARTEDI’ PROSSIMO A ROM, UNA PROTESTO DI 24 ORE CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA RETE NOTTURNA
SONO PREVISTE, COME DI CONSUETO LE FASCE DI GARANZIA
DA INIZIO DEL SERVIZIO DIURNO E FINO ALLE 07.30 E POI DALLE 17.00 ALLE 20.00
OGGI E DOMENICA STOP DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER CONSENTIRE I LAVORI NELL’AREA DEL CAPOLINEA DI VIA GIOLITTI, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON LE LINEE 5, 14, 50 E 105
SEMPRE NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI, RIPRENDONO I LAVORI TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, IL COLLEGAMENTO TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA E’ ASSICURATO DA UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS NAVETTA
SULLA LINEA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
TRATTA EXTRAURBANA SONO CANCELLATE ALCUNE CORSE, IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral