Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 08:30

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE E’ INDICATA SCORREVOLE, AL MOMENTO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA PONTINA, ALLA’LTEZZA DI VI AAPRILIANA, IN DIREZIONE LATINA

IL TRASPORTO PUBBLICO

SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO MARTEDI’ PROSSIMO A ROM, UNA PROTESTO DI 24 ORE CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA RETE NOTTURNA

SONO PREVISTE, COME DI CONSUETO LE FASCE DI GARANZIA

DA INIZIO DEL SERVIZIO DIURNO E FINO ALLE 07.30 E POI DALLE 17.00 ALLE 20.00

OGGI E DOMENICA STOP DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER CONSENTIRE I LAVORI NELL’AREA DEL CAPOLINEA DI VIA GIOLITTI, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON LE LINEE 5, 14, 50 E 105

SEMPRE NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI, RIPRENDONO I LAVORI TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, IL COLLEGAMENTO TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA E’ ASSICURATO DA UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS NAVETTA

SULLA LINEA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

TRATTA EXTRAURBANA SONO CANCELLATE ALCUNE CORSE, IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

