Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE E’ INDICATA SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA VIABILITA’
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA NEI PRESSI DI RIGNANO FLAMINIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
E SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE ROMA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI E DOMENICA STOP DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER CONSENTIRE I LAVORI NELL’AREA DEL CAPOLINEA DI VIA GIOLITTI, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON LE LINEE 5, 14, 50 E 105
SEMPRE NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI, RIPRENDONO I LAVORI TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, IL COLLEGAMENTO TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA E’ ASSICURATO DA UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS NAVETTA
INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
TRATTA EXTRAURBANA, SONO STATI CANCELLATI ALCUNI TRENI, IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA, COME SEMPRE, SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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