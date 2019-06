Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA VIA PONTINA CODE IN USCITA DA ROMA, DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA

SPOSTIAMOCI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

OGGI E DOMENICA STOP DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER CONSENTIRE I LAVORI NELL’AREA DEL CAPOLINEA DI VIA GIOLITTI, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON LE LINEE 5, 14, 50 E 105

E ANCORA NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI, RIPRENDONO I LAVORI TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, IL COLLEGAMENTO TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA E’ ASSICURATO DA UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS NAVETTA

INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

TRATTA EXTRAURBANA, SONO STATI CANCELLATI ALCUNI TRENI, IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA, COME SEMPRE, SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral