Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA VIA PONTINA CODE IN USCITA DA ROMA, DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA
SPOSTIAMOCI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI E DOMENICA STOP DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER CONSENTIRE I LAVORI NELL’AREA DEL CAPOLINEA DI VIA GIOLITTI, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON LE LINEE 5, 14, 50 E 105
E ANCORA NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI, RIPRENDONO I LAVORI TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, IL COLLEGAMENTO TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA E’ ASSICURATO DA UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS NAVETTA
INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
TRATTA EXTRAURBANA, SONO STATI CANCELLATI ALCUNI TRENI, IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA, COME SEMPRE, SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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