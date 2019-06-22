Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA QUI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA STORTA E L’OLGIATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
OGGI E DOMENICA STOP DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER CONSENTIRE I LAVORI NELL’AREA DEL CAPOLINEA DI VIA GIOLITTI, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON LE LINEE 5, 14, 50 E 105
E ANCORA NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI, RIPRENDONO I LAVORI TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, IL COLLEGAMENTO TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA E’ ASSICURATO DA UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS NAVETTA
INFINE, SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO MARTEDI’ PROSSIMO A ROMA, UNA PROTESTA DI 24 ORE CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA RETE NOTTURNA
SONO PREVISTE, COME DI CONSUETO LE FASCE DI GARANZIA
DA INIZIO DEL SERVIZIO DIURNO E FINO ALLE 07.30 E POI DALLE 17.00 ALLE 20.00
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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