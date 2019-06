Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA, IN INTERNA IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE

SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE TRA IL RACCORD A E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA

CON RIPERCUSSIONI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

E’ IN PROGRAMMA PER MARTEDI’ 25 LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, UNA PROTESTA DI 24 ORE CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA RETE NOTTURNA

SONO PREVISTE, COME DI CONSUETO LE FASCE DI GARANZIA

DA INIZIO DEL SERVIZIO DIURNO E FINO ALLE 07.30 E POI DALLE 17.00 ALLE 20.00

OGGI E DOMENICA STOP DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE PER CONSENTIRE I LAVORI NELL’AREA DEL CAPOLINEA DI VIA GIOLITTI, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON LE LINEE 5, 14, 50 E 105

E ANCORA NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI, RIPRENDONO I LAVORI TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, IL COLLEGAMENTO TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA E’ ASSICURATO DA UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI BUS NAVETTA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

