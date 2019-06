Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO, PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA OGGI E DOMANI IL SERVIZIO E’ SOSPESO NELLA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI SERVIZIO SOSPESO ANCHE SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE, QUI PER LAVORI AL CAPOLINEA DI TERMINI-GIOLITTI; ATTIVE LE LINEE SOSTITUTIVE TRAM 5 E 14 E BUS 50 E 105.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral