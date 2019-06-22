Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA PRATO DELLA CORTE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA OGGI E DOMANI 23 GIUGNO IL SERVIZIO E’ SOSPESO NELLA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI SERVIZIO SOSPESO ANCHE SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE, QUI PER LAVORI AL CAPOLINEA DI TERMINI-GIOLITTI; ATTIVE LE LINEE SOSTITUTIVE TRAM 5 E 14 E BUS 50 E 105.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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