Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 17:30

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA NETTUNENSE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO LAVORI NOTTURNI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLA GALLERIA CASSIA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA LE 21 E LE 6 DEL MATTINO, CON CHIUSURA DELLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA, E USCITA OBBLIGATORIA IN VIA TRIONFALE; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 28 GIUGNO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

