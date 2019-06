Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SU VIA NOMENTANA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TOR LUPARA E VIA SETTEMBRINI NELLE DUE DIREZIONI;

ALTRI RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA OGGI E DOMANI 23 GIUGNO IL SERVIZIO E’ SOSPESO NELLA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA; SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI SERVIZIO SOSPESO ANCHE SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE, QUI PER LAVORI AL CAPOLINEA DI TERMINI-GIOLITTI; ATTIVE LE LINEE SOSTITUTIVE TRAM 5 E 14 E BUS 50 E 105.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER OGGI E’ TUTTO, UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

