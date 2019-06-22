Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SU VIA NOMENTANA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA TOR LUPARA E VIA SETTEMBRINI NELLE DUE DIREZIONI;
ALTRI RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA OGGI E DOMANI 23 GIUGNO IL SERVIZIO E’ SOSPESO NELLA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA; SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMANI SERVIZIO SOSPESO ANCHE SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE, QUI PER LAVORI AL CAPOLINEA DI TERMINI-GIOLITTI; ATTIVE LE LINEE SOSTITUTIVE TRAM 5 E 14 E BUS 50 E 105.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER OGGI E’ TUTTO, UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral