Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 07:30

INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN ENTRATA A ROMA DA TORRENOVA AL RACCORDO.

E ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA RUSTICA E A24 ROMA TERAMO.

A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

TORNANO IN STRADA LE LINEE MARE: DA OGGI RIATTIVATA LA 062 CHE COLLEGA IL PORTO DI OSTIA A CASTELPORZIANO E INTENSIFICATO IL SERVIZIO DELLE LINEE 07 E 070. DA SABATO 27, NEI WEEKEND, SARÀ ATTIVA ANCHE LA 068, CHE COLLEGA LA STAZIONE DI ACILIA ALLE SPIAGGE DELLA LITORANEA, SINO A TORVAIANICA.

ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

