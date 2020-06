Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 8:05 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI COLLEFERRO; AL MOMENTO CI SONO CODE IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E LA RUSTICA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL TRAFFICO RALLENTA A PARTIRE DA TOGLIATTI E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

CODE POI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SCENDIAMO A SUD DELLA REGIONE, SULLA FLACCA CI SONO CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO E FORMIA, ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

