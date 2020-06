Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 8:35 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI COLLEFERRO, CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA.

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST.

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE TRA MONTEROSI E SUTRI NELLE DUE DIREZIONI.

INCIDENTE ANCHE SULLA COLOMBO, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA ERMANNO WOLF FERRARI VERSO ROMA.

SCENDIAMO A SUD DELLA REGIONE, SULLA FLACCA CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO E FORMIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

