Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 9:05 ARIANNA CAROCCI

APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24, PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SULLA COLOMBO, PER INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA ERMANNO WOLF FERRARI VERSO ROMA.

INCIDENTE ANCHE A CIAMPINO IN VIA DI MORENA, CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA VIA DEL CASALE AGOSTINELLI E VIALE KENNEDY.

A SUD DELLA REGIONE, SULLA FLACCA CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI.

DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI

SULLA REGIONALE 430 VALLE DEL GARIGLIANO SONO IN CORSO LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA ALL’ALTEZZA DEL KM 3+000, CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN VITTORE. PRESTARE ATTENZIONE.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

