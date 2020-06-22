Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 9:35 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A24 ROMA TERAMO, SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA.
RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA E SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO PERMANGONO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA ERMANNO WOLF FERRARI VERSO LA CAPITALE.
TRAFFICATA LA LITORANEA, CI SONO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI.
DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI
SULLA REGIONALE 430 VALLE DEL GARIGLIANO SONO IN CORSO LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA ALL’ALTEZZA DEL KM 3+000, CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN VITTORE. PRESTARE ATTENZIONE.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral