Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 10:30

APRIAMO CON L’AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LA MASSIMINA E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.

INCIDENTE ANCHE IN VIA TIBERINA, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI MONTE PERAZZO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ALTRO INCIDENTE IN VIA PONTINA NEI PRESSI DI BORGO PIAVE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI.

RESTANDO SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTAGNETTA VERSO ROMA.

CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

