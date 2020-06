Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI

BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA ANCORA L’AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.

SULLA COLOMBO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI RUTULI E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI.

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE, CODE SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO FRA SETTEBAGNI E CAPENA; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI

Servizio fornito da Astral