Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA ANCORA L’AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA.
SULLA COLOMBO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI RUTULI E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI.
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE, CODE SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO FRA SETTEBAGNI E CAPENA; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral