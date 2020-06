Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.

INCIDENTE ANCHE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA, LA STRADA È AL MOMENTO CHIUSA DA VIA DI CASTEL FUSANO IN DIREZIONE ACILIA.

ALTRO INCIDENTE SULLA LITORANEA, CI SONO INFATTI CODE TRA CASTEL FUSANO E VILLAGGIO TOGNAZZI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; TEMPORANEAMENTE SOSPESA LA LINEA BUS 07.

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLE LINEE B/B1 DELLA METROPOLITANA, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULL’INTERA TRATTA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE BOLOGNA.

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

