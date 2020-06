Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 17.05 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO E RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA

SPOSTANDOCI SULL’A24 ROMA-TERAMO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DI ROMA

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

ANDIAMO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA

SEMPRE SUL LITORALE TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

