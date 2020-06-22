Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 18:45

di - 22 Giugno 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 18.35 TOMMASO RENZI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA
    SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
    SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
    ANDIAMO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA
    SEMPRE SUL LITORALE TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

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