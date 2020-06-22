Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2020 ORE 19.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA, SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DI ROMANO E ALBANO LAZIALE E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
ANDIAMO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA
SEMPRE SUL LITORALE TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLACCA TRA PORTO SALVO E FORMIA
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI, DOAMNI PER LAVORDI A CURA DI ASTRAL SPA SARA DISPOSTA LA CHIUSURA ALTERNATA NELLE DUE DIREZIONI DELLA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI A PARTIRE DALLE ORE 07.30 DEL MATTINO FINO AL TERMINE DEI LAVORI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral