Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2021 ORE 7:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E LA PRENESTINA, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA L’AUTOSTRADA A24 E L’APPIA.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA.

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA PONTINA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI POMEZIA E, AVANTI, TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral