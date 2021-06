Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2021 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 21 GIUGNO 2021 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA

IN ESTERNA TRA A24 E TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA

RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRAFFICO LA BARRIERA DI FIANO ROMANO SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD A SEGUITO DI UN INCENDIO. SI CONSIGLIA DI USARE IL CASELLO DI CASTEL NUOVO DI PORTO PER IL TRAFFICO PER E DA ROMA.

SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA

SI PROCEDE POI IN COLONNA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, E IN SENSO CONTRARIO, TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL GRA.

FORTI RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;

SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, SEMPRE IN ENTRATA;

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO.

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral