Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2021 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2021 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’,
IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA PONTINA, CODE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI APRILIA MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA DA SPINACETO AL RACCORDO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RICORDIAMO CHE è CHIUSO LO SVINCOLO PER FIANO ROMANO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DOPO L’INCENDIO DEI GIORNI SCORSI
PER IL TRASPORTO METROFERROVIARIO SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI CINECITTà DELLA METRO A SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITà GIUDIZIARIA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE SUBAUGUSTA
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO
è TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral