Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2021 ore 18:15

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA PONTINA, CODE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI APRILIA MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA DA SPINACETO AL RACCORDO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RICORDIAMO CHE è CHIUSO LO SVINCOLO PER FIANO ROMANO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DOPO L’INCENDIO DEI GIORNI SCORSI

PER IL TRASPORTO METROFERROVIARIO SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI CINECITTà DELLA METRO A SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITà GIUDIZIARIA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE SUBAUGUSTA

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO

