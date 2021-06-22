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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2021 ore 18:15

di - 22 Giugno 2021 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2021 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA
    BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’,
    IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
    SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
    SULLA PONTINA, CODE PER LAVORI TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI APRILIA MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA DA SPINACETO AL RACCORDO
    SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RICORDIAMO CHE è CHIUSO LO SVINCOLO PER FIANO ROMANO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DOPO L’INCENDIO DEI GIORNI SCORSI
    PER IL TRASPORTO METROFERROVIARIO SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI CINECITTà DELLA METRO A SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITà GIUDIZIARIA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE SUBAUGUSTA
    CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO
    è TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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