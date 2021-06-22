Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2021 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2021 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA ANZA DEL TEVERE IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA CASSIA BIS CODE PER AUTO IN PANNE ALTEZZA USCITA FORMELLO DIREZIONE VITERBO
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RICORDIAMO CHE è CHIUSO LO SVINCOLO PER FIANO ROMANO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DOPO L’INCENDIO DEI GIORNI SCORSI
PER IL MOMENTO è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral