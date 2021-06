Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 22 GIUGNO 2021 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA

BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE CARREGGIATA INTERNA RIAPERTA AL TRAFFICO CON CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE. IN SENSO OPPOSTO CODE DA PORTONACCIO A TANGEZIALE EST

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RICORDIAMO CHE è CHIUSO LO SVINCOLO PER FIANO ROMANO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DOPO L’INCENDIO DEI GIORNI SCORSI

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO CHE SONO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO SERVIZIO ATTIVO LA MATTINA DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 7.00 ALLE 10.00, MENTRE NEL POMERIGGIO ATTIVE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 14.30 ALLE 17.30

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO

Servizio fornito da Astral