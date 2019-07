Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA GLI SVINCOLI CASSIA E CASAL DEL MARMO; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A PARTIRE DA TORRENOVA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI;

PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA APRILIA FINO A CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA FIRENZE A CAUSA DI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA FIRENZE CAMPO MARTE E FIRENZE ROVEZZANO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

