Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
PIU’ A SUD UN INCIDENTE CREA DISAGI SULLA ROMA FIUMICINO, CON CODE A PARTIRE DA VIALE ISACCO NEWTON FINO A PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, A PARTIRE DA POMEZIA FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA FIRENZE A CAUSA DI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO NEL NODO DI FIRENZE: RITARDI FINO A 180 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO REGIONALE CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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