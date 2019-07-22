Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA FIRENZE A CAUSA DI UN INCENDIO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO NEL NODO DI FIRENZE: RITARDI FINO A 180 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO REGIONALE CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI.
E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI A PARTIRE DALLA CASILINA FINO ALLA VIA DEL MARE; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, A PARTIRE DA CASTEL ROMANO FINO ALLO STESSO RACCORDO VERSO IL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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