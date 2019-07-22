Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA;
SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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