Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO, PROSEGUENDO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA;

SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral