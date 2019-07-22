Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA;
SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA;
RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E SANTA COLOMBA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 10 ED IL KM 21, CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h SUL TRATTO INTERESSATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 30 LUGLIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral