Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: CONTINUANO I DISAGI SULLA LINEA ROMA-FIRENZE: A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO NELLA STAZIONE DI ROVEZZANO, I TRENI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ PROVENIENTI DA MILANO E NAPOLI HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 180 MINUTI; E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE SIA DI TRENITALIA CHE DI ITALO; RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRASPORTO REGIONALE.
RIGUARDO AL TRAFFICO LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E SANTA COLOMBA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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