Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 15:30

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL RACCORDO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA A24 E LA TIBURTINA;

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-FIRENZE LA CIRCOLAZIONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA DOPO L’INTERVENTO DEI TECNICI A SEGUITO DELL’INCENDIO AVVENUTO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO NELLA STAZIONE DI ROVEZZANO. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RITARDI PER I TRENI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ PROVENIENTI DA MILANO, ROMA E NAPOLI CHE HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 180 MINUTI. NUMEROSE LE CANCELLAZIONI DI CORSE SIA DI TRENITALIA CHE DI ITALO;

