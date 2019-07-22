Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’APPIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SEGNALIAMO INOLTRE TRAFFICO RALLENTATO TRA SULLA VIA PONTINA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA;
INFINE, LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-FIRENZE LA CIRCOLAZIONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA DOPO L’INTERVENTO DEI TECNICI A SEGUITO DELL’INCENDIO AVVENUTO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO NELLA STAZIONE DI ROVEZZANO. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RITARDI PER I TRENI DELLE LINEE ALTA VELOCITA’ PROVENIENTI DA MILANO, ROMA E NAPOLI CHE HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 180 MINUTI. NUMEROSE LE CANCELLAZIONI DI CORSE SIA DI TRENITALIA CHE DI ITALO;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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