Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24;
SEMPRE SULLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO;
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SEGNALIAMO INOLTRE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral