Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA;
SULL’AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SEGNALIAMO INOLTRE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA E, AVANTI, TRA VIA APRILIANA E VIA VALELLATA VERSO LATINA;
PER CHI VIAGGIA SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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