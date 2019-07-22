Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA;
TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CON CODE PER CIRCA DIECI CHILOMETRI TRA FERENTINO E ANAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO INVECE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO CONGESTIONATO POI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral